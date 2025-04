Alejandra Baigorria expuso detalle sobre el traje de Said Palao

Luego Nino Peñaloza argumentó que viene trabajando con el chico reality para complacer a la novia en cuanto a la ropa: “Mira, Said es bien detalloso, y Said sabe que lo más importante para él es complacer a Ale. Entonces, hemos estado haciendo varias pruebas, para qué, todo le queda bien a Said, pero todo lo tiene bien claro ahora, es un matrimonio de día, es un matrimonio en otoño, y es un matrimonio en el centro de Lima. Entonces, tiene que irse al clásico”, sostuvo.