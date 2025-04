Alejandra Baigorria descartó a Christian Domínguez en su boda

Alejandra Baigorria no dudó en descartar tajantemente que Christian Domínguez asista a su boda con Said Palao e inclusive afirmó que tampoco contrataría a su orquesta pues no le gusta el tipo de música que interpretan. "¿Es una broma? Obviamente que mentira. Primero no es mi amigo, no me gusta la cumbia, bueno las que tocan ellos, no tanto", señaló la empresaria.