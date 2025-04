“(¿Cómo estás tú a 28 días del matrimonio? ¿Tensa, relajada, con muchas emociones encontradas?) Estoy con muchas emociones encontradas, estoy como por aquí, por allá, estoy tan ocupada que, la verdad, a veces no me doy cuenta ni que siento a veces, cuando me echo a mi casa es como que tengo esa ansiedad en el pecho”, mencionó.