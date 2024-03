Alejandra Baigorria opinó así sobre polémica de Yiddá Eslava y Julián Zucchi.

Alejandra Baigorria no pudo evitar que sus seguidores le pregunten sobre la polémica separación entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava. Y es que la empresaria es amiga de la expareja desde su época de Combate. "Los quiero un montón y me da mucha pena lo que está pasando. Simplemente no me quiero meter porque un tercero sale sobrando, pero me da mucha pena porque amaba esa relación. Tengo mucha fe que arreglarán sus problemas porque son personas muy inteligentes y tienen 2 hermosos niños", precisó.