Onelia Molina restó importancia a posible eliminación por Alejandra Baigorria

Finalmente, fue consultada por la supuesta condición que habría puesto Alejandra Baigorria para regresar a EEG. Y es que la rubia sorprendió a más de uno al indicar que le pediría a la producción la potestad de eliminar a quien ella quiera. Si bien, no mencionó el nombre de la guerrera, no descartó que está dentro de sus posibilidades. "Yo tendría que eliminar hoy día a alguien y vengo un mes gratis. No voy a decirlo porque aún sigo en negociaciones con el productor", dijo la novia de Said Palao.