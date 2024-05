Zumba perjudicó a Onelia Molina al no superar reto de altura

La modelo tuvo que pasar por un reto extremo de altura en 'EEG, en busca del mejor' y no pudo contener las lágrimas por el momento de terror. La guerrera avanzó unos pasos hasta llegar al tubo donde tenía que cruzar arrastrándose, mientras estaba a varios metros arriba. Sin embargo, quedó petrificada y no pudo seguir más. La arequipeña gritaba de miedo y pedía que la bajen. "No saben lo que es esto. No puedo", exclamaba.