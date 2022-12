Rosemary cambió de look radicalmente y coqueteó con Doménico en la universidad

Rosemary (Andrea Alvarado) se sometió a un radical cambio de look y sorprendió a sus compañeros de la universidad. Tras la discusión que tuvo con Herminia y señalar que cambiaría todo su outfit para encontrar su propia personalidad, la jovencita es otra persona.

Doménico (Stefano Meier) la vio y quedó tan sorprendido porque ya no se trataba del doble de Maricucha, sino de una chica auténtica, con un look más casual y bello. Rosemary no dudó en coquetear con el rubio, pues también le parece simpático.