Rosemary puso en su lugar a Herminia y reveló que no imitará más a Maricucha

Rosemary (Andrea Alvarado) cambió la forma de vestirse y a Herminia (Norka Ramírez) no le gustó la idea. La madre de familia se molestó al saber que su sobrina prefería estar más urbana y perder la esencia como una mujer del campo.

Al respecto, Rosemary se ofendió porque consideró que no debía imitar más el look de Maricucha, por el contrario está en búsqueda de algo nuevo. Herminia continuó con sus comentarios pese a que Maricucha le había pedido que no sea tan dura con Rose.