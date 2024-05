Milena Zárate y la poderosa razón por la que no volvería a ser madre

"Ya tengo acá a la Fiscalía. No (tendría otro hijo). Kristell es recontra celosa y ella no quiere hermanitos", comenzó diciendo Milena Zárate y a lo que añadió que se siente en una etapa de su vida muy feliz. "Me siento realizada con mi hija. No deseo más. Yo con ella estoy recontra feliz y lo único que deseo es poder trabajar para sacarla adelante y darle todo", añadió.