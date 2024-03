Michelle Soifer explicó por qué no oficializa una relación con Gleyson Reñe

La producción del programa logró que Gleyson Reñe ingrese al set antes de que Michelle Soifer pueda comenzar a elegir a los participantes. El cantante reveló que está detrás de la intérprete hace más de 12 meses, pero no logra conquistarla."Ahí ya se está equivocando (en aceptar ser parte de la secuencia) No aprende, está buscando mal ella. Está soltera, sí, pero está buscando mal. Ella no tiene que buscar más nada. Llevo 1 año atrás de ella y no me hace caso. Me tiene en la zona de amigos", acotó.