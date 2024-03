Michelle Soifer terminó "desmayada" tras bailar por todo el canal

La integrante de Esto es Guerra resaltó que es una mujer soltera desde hace 4 años, pero no le cierra las puertas al amor. Además, aseguró ser una buena pareja."Soy un partidazo. Mujer empresaria, de buenos sentimientos, madura, inteligente y talentosa. No podemos cerrarle la puerta al amor. Solterísima (...) Yo me he vuelto muy estricta. Después de todos los desamores que he tenido en mi vida me he vuelto, un poquito, exquisita para el amor", acotó.