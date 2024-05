Melissa Paredes se casa por bienes separados con Anthony: "De los errores aprende"

Anthony Aranda minimizó las críticas que recibe por revelar los detalles de su boda con Melissa Paredes. "Yo no veo mucho a los haters, más veo a la gente que nos sigue y nos quiere. Hay que llenarse de la gente positiva y sincera, de los odiadores no. Se les respeta sus opiniones, pero creo que no son tan de corazón. Pueden decir lo que quieran, nosotros estamos felices", dijo