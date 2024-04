Giancarlo Granda sobre Gabriela Herrera: "Una chica muy linda".

Gabriela Herrera se mostró feliz por su nueva faceta musical y no deshechó la idea de grabar una nueva canción con Yahaira Plasencia, con quien alguna vez mantuvo diferencias. La exintegrante de Esto es guerra aseguró que no tiene problemas de tener una feat con la salsera pues le gusta la música, pero no dudó en darle tremendo dardo.