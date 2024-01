Rebeca destruyó a Benito con dura decisión: "No puedo seguir en tu casa"

Rebeca (Cindy Díaz) le confesó a Benito (Stefano Salvini) que había tomado la decisión de irse de su casa, pues sigue enamorada de él y no quiere seguir lastimándose. El doctor se sorprendió y le rogó que no se vaya de su domicilio porque no quiere separarse de su hijo. La joven le aseguró que no lo va a alejar de su pequeño, pero no puede continuar bajo el mismo techo. "Yo no puedo seguir aquí, me estoy haciendo daño porque sigo enamorada de ti", expresó muy afectada y dejando al médico envuelto en lágrimas.