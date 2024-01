Petronilo sufrió atentado por querer denunciar a Ágatha y Manuel

Petronilo (Martín Martínez) estuvo a punto de perder la vida cuando un sujeto le estuvo disparando. El joven se tiró al suelo, fingiendo que estaba muerto; sin embargo, cuando el hombre se acercó, él le tiró un fuerte golpe para quitarle la pistola. "Yo no soy un asesino, pero dile a tus patrones que no me voy a detener. Los voy a denunciar y van a pagar por todo lo que han hecho", exclamó Petronilo, para luego salir corriendo.