Petronilo rompió en llanto al recordar la muerte de su hermano: "Fue mi culpa"

Petronilo sorprendió a Anita (Andrea Alvarado) afuera de su casa para convencerla de que se escape con él porque está muy enamorado. Sin embargo, la profesora le dejó en claro que no lo ama y que no existirá nada entre ellos. "Yo nunca voy a sentir nada por ti. Tú no eres una buena persona, siempre le echas la culpa a los demás y nunca te haces cargo de tus acciones", expresó visiblemente molesta.