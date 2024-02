Anita rechazó a Petronilo tras declararle su amor: "No eres buena persona"

Petronilo se cansó de los maltratos de Ágatha (Wendy Vásquez) y decidió vengarse de la peor manera. El joven escapó con todo el dinero que ambos tenían para dejarla en bancarrota y se llevó una laptop con información valiosa. "Yo ya no te tengo miedo. Cuando la policía me busque, yo voy a estar recontra lejos. Yo quise compartir el dinero contigo y ayudarte, pero me trataste feo y me insultaste", dijo Petro cuando recibió una llamada de Ágatha pidiendo que regrese a la casa.