Petronilo enfureció con Benito por romper el corazón de Anita

Petronilo (Martín Martínez) se enteró de que Benito (Stefano Salvini) había roto el corazón de Anita (Andrea Alvarado) al confesarle que tenía un hijo y entró enfurecido a su habitación para reclamarle. El joven le reclamó por haberse metido con la mujer que le gustaba y no dudó en agarrarlo de su camisa furioso. El doctor le aclaró que no sabía de sus sentimientos y que cuando llegó a Lima recién se enteró de que era papá, por lo que no pudo controlar la situación. Petro decidió irse de la casa del médico.