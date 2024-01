Manuel se humilló por el amor de Ágatha: "Voy a ser el hombre que quieres"

Luego de que Ágatha (Wendy Vásquez) no llegara a dormir a su casa, Manuel (Alberick García) se llenó de inseguridades y se humilló delante de ella para que no lo deje. El alcalde expresó su miedo a que le sea infiel y le rogó que no termine con él. Incluso le recordó cuando se casaron. "Yo te necesito. Te amo. No me rechaces. Voy a cambiar. Voy a ser el hombre que tú quieres que sea", expresó y a lo que Ágatha aprovechó para pedirle que traiga a Luz (Naima Luna) a su casa para que sea la esposa cariñosa que él desea.