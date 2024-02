Benito y Rebeca vivirán un terrible momento por accidente de Tomás (AVANCE)

Benito se llevó una desagradable sorpresa al ver a Rubén llegar a su casa para salir con Rebeca. El doctor le pidió que se retirará de su hogar, pues su hijo estaba en el cuarto y no quería que lo vea. En ese momento, el abogado le preguntó si de verdad era su primogénito. Incluso, insinuó que no sería el padre del pequeño y que él "siempre he sentido una conexión especial con Tomás"