Benito rompió en llanto por rechazo de Anita tras declararle su amor

Anita (Andrea Alvarado) se llevó una gran sorpresa cuando Bobby (Renato Bonifaz) llegó a su casa. El doctor no dudó en buscarla para confesarle que ya no podía seguir separado de ella y que está profundamente enamorado. Ella se mostró desconcertada y le reprochó por haberla hecho sufrir. Asimismo, rechazó volver a ser su pareja. "No, Benito. Tu lugar es con tu familia. Tú y yo ya terminamos. Me costó mucho aceptarlo y no pienso dar marcha atrás", dijo y a lo que el médico rompió en llanto al confesarle que la ama; sin embargo, la profesora continuó firme en su decisión.