Benito hizo esta locura para que Rebeca y su hijo no se vayan de su casa

Rebeca (Cindy Díaz) decidió irse de la casa de Benito (Stefano Salvini) con su hijo para olvidar sus sentimientos por él. Lo que nunca imaginó era la locura que realizaría el doctor para impedir que se alejen. Cuando la joven estaba con sus maletas en la sala, salió el médico de su habitación con un cartel en mano y un silbato para protestar. Pero eso no fue todo, pues él le advirtió que no comería nada si no cambia de opinión. "No quiero que se vayan. A partir de hoy lunes a las 11 de la mañana me declaro en huelga de hambre. No voy a comer ni tomar nada hasta que decidan vivir aquí", exclamó.