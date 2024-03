Adán humilló a Ágatha por fracasar con Elisa: "No vales nada"

Ágatha (Wendy Vásquez) llegó derrotada a su casa con Adán Cruces (Sebastián Ligarde), quien no dudó en burlarse de ella por fracasar en su entrevista con Elisa. Y es que la pequeña expuso todo lo que sufrió en televisión y la dejó como una maltratadora. El empresario no dejó de humillar a su esposa y la tildó de "débil". "Eres bruta. Tú no eres nada ni nadie. Tú vas a conocer lo que es vivir en el infierno"; exclamó Adán.