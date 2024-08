Leopoldo abandonó a Catalina para siempre

Leopoldo no aguantó más y desató su furia contra Catalina. "Siempre me utilizaste, he sido un idiota. No puedo creer que seas tan cruel y mentirosa. Hasta Leticia tuvo que huir de ti. Bastante estrés he tenido que soportar de tu parte durante mucho tiempo. Se acabó, me cansé y ahora te vas a liberar de este bulto que tanto te molesta", expresó.