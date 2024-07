Catalina (Milene Vázquez) desató su furia contra Leticia (Gabriela Billotti) al descubrir que toda su vida le estuvo ocultando las millonarias cifras que recibía por su trato con el padre de Emilio. La rubia despreció a su madre de la peor manera. "Has vendido a tu propia hija para hacerte rica. Eres una mentirosa, miserable, he estado viviendo un infierno por tu culpa. No sabes cuanto te desprecio", exclamó furiosa.