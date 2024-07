Max lloró desconsoladamente al saber que Catalina no es su madre

Max (Amil Mikati) quedó destrozado al descubrir que Catalina (Milene Vázquez) no es su madre biológica. El pequeño escuchó una conversación de Emilio (Paul Martin) con la rubia y no pudo evitar romper en llanto al enterarse de que no es su hijo. Por ello, tomó la radical decisión de escaparse de su casa al amanecer para no vovlerla a ver.