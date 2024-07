Roberta (Carla Arriola) no pudo seguir ocultando su amor por Leopoldo (Miguel Álvarez) y le confesó a Estela (Tula Rodríguez) lo que siente por él. La matriarca de los Soto Vargas quedó en shock y estalló en cólera por los gustos de su amiga. "¿Tentación?, con ese imbécil, esa víbora y rata peluda. Qué gustos los tuyos. ¡Aj! Cómo puedes. Piensa con la cabeza. No te fijes en él. No te puedes enamorar de él", exclamó furiosa.