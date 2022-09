Yahaira Plasencia sobre final de La Gran Estrella: "Este sábado vamos a dejarlo todo en la pista"

Estoy con mucha expectativa, mis dos chicas, Karla y Massiel, son muy buenas y espero que se luzcan en la pista. En estos días hay muchos nervios, yo lo he vivido y es normal. Yo las estoy apoyando mucho y también estaré con una de ellas en el escenario, este sábado vamos a dejarlo todo en la pista.

¿Cuál es el consejo más importante que les has dejado a tus chicos?

Les he dicho que, donde ellos están ahorita, en un momento, he estado yo, y que esto se trata de mucho sacrificio. Además, les he hablado de ser fuertes ante los ataques, ellos sin ser tan mediáticos y sin ser tan conocidos, ya han recibido ataques, y se han sentido mal. Yo, hasta el día de hoy, sigo recibiendo ataques, y hay que ser fuerte.