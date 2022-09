Tommy Portugal tras pedir matrimonio a su novia Dayana en Italia: "Estoy en una gran etapa de mi vida"

Por otro lado, Portugal reveló que no mantiene comunicación con su hija Mafer tras someterse a una prueba de ADN. El intérprete aprovechó su próxima visita al programa de Gisela Valcárcel para enviar un contundente mensaje.

Siempre hay un poquito de nervios porque, de todas maneras, es una competencia, y aunque yo he venido a apoyar, siempre hay una responsabilidad. Estoy contento por regresar a la pista de Gisela (Valcárcel), vamos a hacer algo bonito para que el público y el jurado lo disfruten.

Hasta el momento, después de lo que pasó, sinceramente, no hemos hablado, y hay cosas que tenemos que solucionar, se han dicho varias cosas que no son ciertas, que me han perjudicado como persona, han perjudicado mi carrera, mi imagen. Estoy seguro de que el tiempo va a poner todo en su lugar, estoy esperando que las cosas se calmen y se solucionen.