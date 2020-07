Andrés Wiese confesó que pensó en "desaparecer" por escándalo mediático

El actor Andrés Wiese rompió su silencio

Andrés Wiese reapareció en televisión nuevamente, pero esta vez para dar su descargo sobre la ola de crítcas que recibió por acoso. El actor brindó declaraciones para La Banda del chino y reveló que esta etapa es la más oscura de su vida.

Pidió perdon a las personas que se vieron afectados por este escándalo y confesó que pensó, en algún momento, en "desaparecer". "Es horrible lo que he sentido, el dolor es enorme, recibir calificativos como pedófilo, acosador, de que me aproveho sumado al cargamontón que se hace por redes, hay un punto en el que el dolor no lo quieres aguantar más, quieres desparecer porque es demasiado", dijo bastante afectado Andrés Wiese.

Aldo Miyahiro preguntó: ¿Pensaste en algún momento en no seguir, no estar acá? El actor respondió: "Gracias a mi familia y a las personas que han estado conmigo en este momento es que yo estoy ahorita conversando contigo".