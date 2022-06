Natalia se molestó con Alonso tras ser besada a la fuerza

El padre de Rodrigo no dudó en buscar a la pediatra, invitarla a un partido de baloncesto y crear ese ambiente romántico, pues ya tenía preparado cómo confesar su amor.

Natalia (Karina Jordán) , por su parte, no tenía nada más en su cabeza que estar bien, pues todavía no había perdonado a Benjamín por su infidelidad.

Alonso malinterpretó todo y pensó que regresaría con Natalia, pues ella no está con Benjamín y él tampoco está con Verónica.

El padre de familia reveló que había una persona muy especial y la sorprendió a su ex al besarla a la fuerza en el campo de baloncesto. La especialista se indignó por lo sucedido y le exigió que la respete.

Natalia tomó distancia de su ex y aseguró que ambos no funcionan como pareja, pues en el pasado había quedado claro que Alonso no tuvo estabilidad emocional en la convivencia y la engañó con varias chicas.