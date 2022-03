Franco puso en su lugar a Lucía por hacer desaire a Valentina

Lucía (Ximena Palomino) buscó a Franco (Luis Baca) para revelar que se siente confundida al ver a Sebastián con Valentina, pues reconoció que siente celos. Franco indicó que él no es la persona adecuada para escuchar dichos reclamos. Lucía respondió de manera tajante.

"Estamos bien, ¿no?", fue el comentario que lanzó Lucía y que de inmediato causó que Franco responde sin pensarlo dos veces. El cantante dijo que su ex no ha madurado en todo este tiempo, ya que solo demuestra egoísmo al no dejar ser feliz a Sebastián con otra persona.