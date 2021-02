¿Yahaira Plasencia se incomodó al recordar a Jefferson Farfán en vivo?

La cantante de salsa tuvo contundente reacción cuando le mencionaron a su expareja en plena competencia.

Yahaira Plasencia se incomodó al recordar a Jefferson Farfán en plena competencia cuando Yaco Eskenazi le preguntó quién es el futbolista que tiene la camiseta 10 de la selección peruana. La cantante de salsa confesó que su expresión sería memes para las redes sociales.

➤ Mira: Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza bailaron juntas por primera vez "ULaLa"

Yahaira Plasencia perdió juego contra Rosángela Espinoza y terminó así

La "Patrona de la salsa" fue consultada por los conductores por su inesperada reacción y aseguró que solo la tomaron de sorpresa. "Me impresionó un poquito", dijo Yahaira Plasencia, pero no logró convencer a sus compañeros con sus excusas. ¿Aún no olvida a su expareja?

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Alejandra Baigorria se enfrentó a Yahaira Plasencia: Yo soy la verdadera "Patrona"