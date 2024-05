Jefferson Farfán reveló travesura en el trabajo de su mamá Charo: “Casi me despiden”

“En una de ellas, el señor Jefferson Farfán, ya cuando tenía 8 añitos, porque yo siempre lo he llevado, no vino un músico, agarró su cajón y se fue directo al escenario y se puso a tocar, y la gente aplaudía porque era una peña turística en Miraflores (Yo me metí al escenario, chape mi cajón, yo quería plata) y yo salí a agueirtalo: ‘y Jefferson ¿dónde está?’ y me dice ‘si está tocando cajón’, ‘¿dónde? No te creo’. Qué hace este chico ahí, ahora me botan porque era menor de edad”