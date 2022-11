Yaco Eskenazi descartó problemas matrimoniales con Natalie Vértiz: “Estamos en nuestro mejor momento”

“Nosotros nos llevamos increíble, yo tengo la suerte de llevarme increíble con mi esposa, seguramente como cualquier pareja hay momentos en los que no nos llevamos tan bien, pero nunca pasa a más, como yo siempre digo, Natalie es mi mejor amiga, la persona con la que más comparto, de qué me sirve estar peleado con ella o estar molesto con ella, no me dura ni cinco minutos, pero no se deberían dejar de llevar tanto por esas cosas o por las publicaciones”, afirmó.

“El día de su cumpleaños no pude publicar porque creo que estaba trabajando y ya prácticamente ‘problemas en el paraíso, no publicó’, si no publico es porque no me provoco, cómo sabes que no he estado con ella, que no la saludé, o que no le regalé una cena romántica y no la puse ¿no?”, sentenció.