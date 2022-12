Said Palao y su inesperada opinión sobre participación de Flavia Laos en reality de solteros de Netflix

Tras las imágenes de la participación de Flavia Laos en la nueva temporada de "Too hot to handle" o "Jugando con fuego" de Netflix donde protagonizó una cita romántica con un modelo del reality, Said Palao fue consultado por el nuevo proyecto actoral de su cuñada. El integrante de Esto es guerra opinó así frente a las cámaras de América Espectáculos.