Flavia Laos revela que grabó serie de Netflix 'Jugando con fuego': "Hice mi sueño realidad"

"Agradecer al Perú que me dio todo, agradecer a todas las personas que me apoyan, sin ustedes no estaría donde estoy hoy en día. Chicos, ya me pueden ver en Netflix. Estoy en la serie Too Hot to Handle, me van a ver hablando inglés. Salgo en el capítulo 4. Quiero que conozcan a mis amigos, son todos muy guapos, somos como una familia", señaló.