Said Palao preocupó a todos al sufrir descompensación en pleno baile

El hermano de Austin Palao paró su presentación al no poder respirar debido a la máscara que tenía en el rostro.

Said Palao preocupó a todos al parar intempestivamente su presentación de "La Máscara" en la última edición de "Dale play". El integrante de los Retadores sufrió una fuerte descompensación en pleno baile debido a la máscara de látex que utilizaba.

"No podía respirar muy bien. Por lo mismo que no llega mucho oxígeno al cerebro al final se me pajareó (se mareó) y traté de hacerlo lo mejor posible. Pido mil disculpas al público. No sabes lo difícil que es. Intenté cortarle los dientes (al disfraz), pero 'La máscara' sin dientes no es 'La máscara'", explicó Said Palao.

