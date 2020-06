Said Palao sobre Macarena Vélez: "No somos amigos, solo tenemos una relación cordial"

El hermano de Austin Palao confesó cuál fue su reacción tras el ingreso de su expareja a EEG.

Said Palao se mostró sorprendido al ver el ingreso de su expareja Macarena Vélez a la renovada temporada de Esto es guerra. El capitán del equipo Rojo confesó que no siente incómodo por su presencia ya que ambos están trabajando.

"No sé si como amigos, pero llevamos una relación cordial. No nos llevamos mal. Si aún así nos lleváramos mal, mi labor de capitán es apoyar al equipo y cada uno de los competidores dejando el lado personal al costado. No habrá ningún tipo de incomodidad por ninguna de las dos partes", sentenció el hermano de Austin Palao.

