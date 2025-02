Alejandra Baigorria estuvo en EEG y le pidieron que opine sobre el comando amarillo, el cual tiene a Said Palao como capitán. La empresaria no tuvo filtros para decirle su verdad a cada integrante. "Los guerreros no están dando la talla para nada, y creo que es comenzando por la cabeza. Los chicos nuevos que están ganándose un puesto, creo que yo los dejé aquí como Gabriel a Kevin, los dejé jugando espectacular", dijo al inicio.