¿Onelia Molina no irá a boda de Alejandra Baigorria si la invita?

Alejandra Baigorria reveló que dejará que Said Palao decida si invita o no a Onelia Molina y Mario Irivarren a su boda. Enterada de esta decisión, la competidora prefirió guardar silencio frente a la actitud de la empresaria y solo atinó a decirle lo mejor. "No tengo nada que opinar con respecto a ella. (¿Si te invita Said vas?) No tengo nada que decir y que les vaya muy bien, les deseo a ella y a todos", dijo