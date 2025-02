Alejandra Baigorria criticó al equipo de Said Palao: "Bajoneados"

“Fabio y Facundo, o sea, escúchame. Fabio parece que todo lo toma chiste. Es verdad, o sea, yo te quiero, eres mi amigo, eres amigo de Said, pero en la competencia tengo que decir la verdad, o sea, todo lo tomas a chiste, tienes dos piernas súper largas, súper fuertes, que le puedes ganar a cualquiera, pero como no tomas las cosas bien, no prácticas las definiciones, estás tirando la bola al piso, no estás tomando en serio, obviamente, van a perder”, comentó.