¿Alejandra Baigorria volverá a EEG 2025 como conductora?

Alejandra Baigorria no descartó volver como la nueva conductora de Esto es guerra para la temporada 2025. "No sé qué pasará, todavía no he hablado con ellos, pero saben que me tienen ahí disponible. (¿Te gustaría asumir el reto?) Yo me siento totalmente capaz de hacerlo. Sería una Johanna San Miguel repotenciada", precisó.