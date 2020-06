Said Palao casi se "desmaya" durante enfrentamiento con Hugo García

El retador no soportó el juego extremo pese al apoyo de su equipo.

¡Demasiada tensión! Said Palao no soportó el toque eléctrico del juego "Alta tensión" y tras perder un punto solo se dejó caer. El capitán de los Retadores parecía que se había desmayado, pero solo se sintió cansado por no acertar la pregunta.

Hugo García logró que acabe el juego extremo al responder correctamente la última pregunta, terminando así la competencia extrema que la ganó el equipo de los Guerreros.

