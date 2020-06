Rosángela Espinoza hizo terrible chiste a Michelle Soifer sobre Giuseppe Benigni

La guerrera se indignó con Tula Rodríguez por aplaudir la broma de la retadora.

¡No le digas! Rosángela Espinoza hizo terrible chiste a Michelle Soifer sobre su relación con Giuseppe Benigni durante la ronda de chiste donde el jurado invitado de esta noche fue Tula Rodríguez. ¿Qué le dijo la "Chica selfie"?

"Michi está viendo película con el 'Principito' y le pregunta: ¿Por qué no puedes ser romántico como el actor de la película? Giuseppe le responde que no lo hace porque a él (actor) le pagan y a mi, no", explicó la integrante de los Retadores.

