La modelo aseguró que siempre le formulan las preguntas más difíciles.

Rosángela Espinoza sufrió lapsus e hizo contundente reclamo. La integrante de los Retadores encaró a Jazmín Pinedo que siempre le formulan las preguntas más difíciles mientras que a Michelle Soifer les toca las más "fáciles"

"Ya estoy cansada. Me preguntan cosas que no sé. Solo me preguntan cosas difíciles porque estoy en la univerdad. No me toca es mala suerte. Tampoco no lo sé todo, pero me da cólera que me toque cosas que no sé", comentó la "Chica selfie" en medio de la competencia.

