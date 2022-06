Renzo Schuller pidió equiparar los equipos a la producción de EEG: "Tomaré medidas drásticas"

El conductor Renzo Schuller no quiso terminar el programa Esto es guerra sin anunciar un contundente mensaje para el productor general, Peter Fajardo , y la producción de EEG. El presentador pidió que si para el día lunes no se equiparan el equipo de los combatientes, tomará medidas drásticas.

"Yo respeto mucho a los combatientes y los quiero muchísimo y a todos los que están acá. Y a mí me trajeron con un fin: sacar la cara por el equipo, sacar la cara por los combatientes. Al día de hoy y cumpliendo un mes de trabajar en este programa no me siento contento porque no veo a puertas de una final que los equipos estén parejos ", señaló.

"Con mucho respeto le pido al productor y al Tribunal que haga algo al respecto y me refiero a equiparar los equipos. Si el día lunes, y no es una amenaza, no me escuchan yo con el dolor de mi corazón tendré que tomar medidas drásticas que no me gustaría hacerlo", agregó.