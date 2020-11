Rafael Cardozo: ¿Por qué la producción EEG le propuso su renuncia tras reclamo?

La producción del programa sorprendió al capitán de los Combatiente con inesperada pregunta en vivo.

Rafael Cardozo pidió que se le quite 100 puntos a los Guerreros por realizar un reclamo inválido, pero el combatiente no imaginó que Patricio Parodi exigiera por los puntos que no le otorgaron el juego anterior donde Pancho Rodríguez hizo una protesta que fue rechazo en vivo.

El capitán de los Combatientes aseguró que la historia del programa nunca le restaron puntos. La producción de Esto es guerra a través de Jazmín Pinedo le propuso su retiro de la capitanía e inclusive la salida del reality si se demuestra todo lo contrario con un video.

Gian Piero Díaz puso paños fríos y le pidió a Rafael Cardozo que no caiga en el juego y solo se concentre a competir en la semifinal.

Rafael Cardozo y Ducelia Echevarría prometieron ganar la semifinal de Esto es guerra