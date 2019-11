Rafael Cardozo: Gian Piero Díaz imitó la voz del guerrero y generó risas.

¡Lo troleó! Gian Piero Díaz no soportó que Rafael Cardozo mintiera en vivo al decir que se había afeitado la barba lo que fue desmentido por el barbero de Esto es guerra. El conductor de los Combatientes intentó hablar como brasileño como el guerrero.

"Rafael dijo bien claro que hoy me he hecho el pelo y aproveché para hacerme la barba. El barbero ha dicho que el pelo sí se hizo, pero la barba, no", señaló Gian Piero Díaz lo que generó las carcajadas de todos los competidores.

