Rafael Cardozo arremete contra Patricio Parodi: “Se acabó tu engreimiento en EEG”

“¿Me están diciendo que no hay error como la primera vez que a Pancho se le cayó el barril? ¿No hay margen de error? (…) Lo siento, pero no es la primera vez que pasa algo así (…) Dicen los guerreros vienen muy mal, los guerreros vienen perdiendo, pero no es así, nos estamos sacando la mugre y ustedes nos están jugando bien sucio”, argumentó.